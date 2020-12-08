محمد المسعود: العمليات الاستباقية للقوات المسلحة يربك الجماعات المسلحة

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالعمليات الاستباقية النوعية الوقائية التى قامت بها القوات الجوية، ونجاحها في تدمير 437 وكرا وملجأ إرهابيا، ومخزنا للمواد المتفجرة على الاتجاه الشمالى الشرقى فى الفترة من أول سبتمبر 2020، وحتى 8 ديسمبر الجارى.
وأضاف "المسعود" في بيان له اليوم، أن تمكن أبطال قواتنا المسلحة المصرية من رصد وتتبع وتدمير عدد من الأوكار الإرهابية، التي تتخذها مخزنًا للمواد المتفجرة، يربك الإرهابيين، مؤكدًا أن دور مصر في محاربة الإرهاب مستمر حتى دحره نهائيًا، وهو ما أكده الرئيس خلال زيارته لفرنسا.
وأوضح أن ما يفعله أفراد الجيش المصري، من مواجهة مستمرة للإرهابيين، وتقديم أرواحهم فداء للحفاظ على الدولة المصرية وشعبها، يستحق التقدير والفخر والأعتزاز، لافتًا أن منذ بداية حربهم على الإرهاب حتى الآن قدموا آلاف الشهداء، ولكن نرى هناك إصرار وتأكيد بعدم ترك مصر للإرهابيين، لتتخذها وكرًا وملجأ للمواد المتفجرة التي تستخدمها في عمليات إرهابية دنيئة يكون نتائجها أرواح بريئة".
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الجدير بالذكر أن القوات المسلحة، أعلنت في بيان صادر صباح اليوم عّن نجاح القوات الجوية فى تدمير 437 وكرا وملجأ إرهابيا ومخزنا للمواد المتفجرة على الاتجاه الشمالى الشرقى فى الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجارى.
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