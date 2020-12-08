ريال مدريد يعلن إصابة يوفيتش وغيابه عن مواجهة مونشجلادباخ في دوري الأبطال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش على مستوى عضلات الساق.
ونشر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه:"بعد الفحوصات التي أجراها اليوم المركز الطبي لريال مدريد على لاعبنا لوكا يوفيتش تم تشخيص حالته بأنه مصاب بأوتار عضلات الساق اليمنى."
وبحسب راديو ماركا الإسباني، فأن يوفيتش لن يكون متاحًا للمشاركة بكل تأكيد أمام بروسيا مونشجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، وقد يغيب لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا.
يذكر أن لوكا يوفيتش تعافى مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
ويستعد ريال مدريد للمواجهة المصيرية غدًا الأربعاء أمام بروسيا مونشجلادباخ الألماني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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