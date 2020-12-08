رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل السيسى في مقر الحكومة بالإليزيه

استقبل رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرت الاستعدادات الرسمية بمقر رئاسة الوزراء فى العاصمة باريس.

ووضع السيسي اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمة باريس، حيث أقيمت المراسم العسكرية الرسمية لسيادته وعزف السلام الوطني للبلدين.

اقرأ أيضا: مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات



صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.