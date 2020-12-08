بدء ساعة الراحة في اللجان الانتخابية خلال آخر أيام جولة إعادة المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن بدء ساعة الراحة للجان انتخابات جولة إعادة المرحلة الثانية بمجلس النواب في ثانى أيام التصويت، والتي قررتها الهيئة من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.

أشارت الهيئة إلى أن ساعة الراحة يتخللها عملية تطهير وتعقيم لمقار اللجان الانتخابية، التي تجرى بها جولة الإعادة في 13 محافظة، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحدد قرار "الوطنية للانتخابات" رقم 45 لسنة 2020 ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ، بحيث يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة، ثم يتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة؛ على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك.

ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف.

يذكر أن جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2020 بمرحلتها الثانية، في 13 محافظة، وتجري بين 202 مرشح لشغل 101 مقعد بالنظام الفردي بمجلس النواب.

ويتنافس في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنظام الفردي، محافظة القاهرة بين 14 مرشحًا، وفي القليوبية بين مرشحين اثنين، وفي الدقهلية بين 42 مرشحًا، وفي المنوفية بين 22 مرشحًا، وفي الغربية بين 28 مرشحًا، وفي كفر الشيخ بين 20 مرشحًا، وفي الشرقية بين 42 مرشحًا، وفي دمياط بين 8 مرشحين، وفي الإسماعيلية بين 10 مرشحين وفي السويس بين 4 مرشحين، وفي شمال سيناء بين 4 مرشحين، وفي جنوب سيناء بين مرشحين اثنين.

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وتشهد انتخابات مجلس النواب اهتمامًا إعلاميًا دوليًا، وتشارك 153 وسيلة إعلام أجنبية في متابعة انتخابات مجلس النواب و51 مؤسسة إعلام محلي، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية في أعمال المتابعة الخاصة بالانتخابات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

