عاجل| السيسي يختتم مباحثاته مع رئيس الوزراء الفرنسي

اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الإليزيه مقر الحكومة الفرنسية بباريس، حيث ناقشت المباحثات عددًا من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. العاصمة باريس.

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة رسائل هامة للعالم ولمصر، مُفاداها أن الدولة المصرية تواجه كافة أنواع الإرهاب والتطرف، رافضة الإساءة للأديان السماوية، ونابذة للعنصرية، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل السيسى في مقر الحكومة بالإليزيه



ووضع السيسي اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمة باريس، حيث أقيمت المراسم العسكرية الرسمية لسيادته وعزف السلام الوطني للبلدين.

