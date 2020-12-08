تفاصيل مباحثات اليوم الثاني بين السيسي وماكرون بمقر الحكومة الفرنسية

انتهت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس واجتماعه في الإليزيه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعقد مباحثات مُفاداها، تعزيز التعاون بين باريس والقاهرة في مواجهة أزمات الشرق الأوسط.

واستقبل رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الرئيس السيسي، حيث جرت الاستعدادات الرسمية بمقر رئاسة الوزراء فى العاصمة باريس.

ووضع السيسي اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمة باريس، حيث أقيمت المراسم العسكرية الرسمية لسيادته وعزف السلام الوطني للبلدين.

جلسة المباحثات الثنائية، التي عقدها الرئيسان أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، لمناقشة عددًا من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن الجانبين على الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخرا، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

تفاصيل مباحثات اليوم الثاني بين السيسي وماكرون

تعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

مزيد من انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة، في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات.

العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر في المجال الاقتصادي والتنموي.

تعزيز التعاون العسكري والتسليح والتدريب وتبادل الخبرات الفنية وإجراء المناورات المشتركة.

عظيم التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في تطوير منظومة التعليم الفني والمهني في مصر.

نقل الخبرات الفرنسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني.

استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر شريكًا رائدا للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا.

تطورات الأوضاع في لبنان في إطار نتائج المؤتمر الثاني لدعم الشعب اللبناني المنعقد مؤخرا بمبادرة مشتركة بين فرنسا والأمم المتحدة، وتم التوافق حول أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته.