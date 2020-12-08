كلوب: فليك يستحق جائزة أفضل مدرب في العالم.. ولا جديد عن إصابات ليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق ليفربول نظيره ميتلاند غدًا الأحد، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"كل هذا مشابه لما حدث في المباراة الأخيرة، لذا من الواضح أن هناك إمكانية لقائمة أكبر.. سنسافر بتشكيلة كاملة، وهو أمر رائع حقًا..هذا هو الحال في الوقت الحالي، ولكن لا أحد عاد من الإصابة لكن الأمر مازال جيدًا".

وأضاف:"إشراك عدد من اللاعبين الشباب أمام ميتلاند ليس مستبعدًا ولكن لم يتم تحديده بعد.. الشيء المهم هي الحصول على لاعبين أصحاب طاقة أكبر، مهم جدًا للحصول على الجودة للتغيير بقدر ما تحتاج.. المباراة يوم الأربعاء، وهي بالطبع فترة جيدة للغاية، بعد ثلاثة أيام من المباراة الأخيرة. المباراة القادمة يوم الأحد ضد فولهام، يوم الأربعاء سنواجه توتنهام، ظهر اليوم، هذا يعني في غضون 10 أيام أو نحو ذلك، أربع مباريات. هذا أمر هائل وعلينا النظر في ذلك."

وأكمل قائلًا:" "حققنا افضل رصيد من النقاط بالمجموعات ، سنفعل كل شيء لكن علينا ألا نغفل أبدًا عن الظروف التي نمر بها حيث سنخوض ست مباريات خلال 22 يومًا."

وأثنى كلوب على مستوى لاعبيه الشباب مثل كيرتس جونس ويليامز وكيلهير معلقًا:" احتياجنا الى اللاعبين الشباب كان ظرفًا استثنائي ، نيكو ويليامز خاض مباراتين بأسبوع واحد وكان مستواه جيد ، جونز لعب كما لو أنه هنا منذ عشر سنوات".

وتابع قائلًا:" كيليهير حصل على فرصة كبرى واستغلها ، وأنا اشكر الرب على هذه المواهب التي لدينا، لولا وجودهم معنا لخسرنا الكثير من النقاط"

وعن جائزة أفضل مدرب في العالم والمقدمة من شبكة ESPN:" لا أستحقها بل هانز فليك مدرب البايرن يستحقها، فزت بها العام الماضي بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا وهو شيء لم أفعله هذا العام بل فعله فليك وهوي يستحق جازة أفضل مدرب في العالم."

وتوج يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب في العالم المقدمة من شبكة ESPN وذلك بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي مع ليفربول الموسم المنقضي.