البنك التجاري الدولي يشارك في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة "إفريقيا الذكية"

شارك شريف سامى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة مبادرة افريقيا الذكية (Smart Africa ) والذى عقد برئاسة بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من ست وعشرين دولة افريقية.

ناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بتوسيع استفادة الدول الافريقية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووافق على مشروع للشراء المجمع لسعة نقل البيانات وأكاديمية أفريقيا الرقمية إضافة إلى إطلاق أربعة نماذج لمشروعات تتعلق بالقري الذكية والهوية الرقمية والنطاقات العريضة لنقل البيانات (البرودباند) وبيئة الشركات الناشئة في مجال الابتكار والمعلوماتية. وفى مشاركته خلال الاجتماع عزز شريف سامى ضرورة تعزيز مبادرات الشمول المالي من خلال توسيع رقعة من يتاح لهم الوصول لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول الافريقية.

هذا ويشارك البنك التجاري الدولي أيضاً في لجنة تسيير المبادرة ممثلاً في إسلام ذكرى الرئيس التنفيذي لتحليل وإدارة البيانات بالبنك، حيث أشار إلى أنه للعام الثاني على التوالي يتعاون البنك مع جامعة كارنجي ميلون الأمريكية في تقديم برنامج ماجستير العلوم في نظم المعلومات بفرعها بإفريقيا. اقرأ أيضًا.. بنك CIB يكشف الفرق شهادة الإدخار بالعائد الثابت والمتغير





وتهدف مبادرة Smart Africa التي انضم لها البنك التجاري الدولي منذ عامين إلى استخدام تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات والتطبيقات الرقمية من أجل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية ومواجهة تحديات التنمية المستدامة في بلدان القارة. كما يُذكر أن مصر قد انضمت إلى المبادرة في نوفمبر 2016.

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