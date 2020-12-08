يقدم تحيا مصر تفاصيل باقات المصرية للاتصالات WE للنت حيث توفر الشرمكة باقات وي موبايل نت تبدأ من جنيه حتى 200 جنيه لتناسب احتياجات كافة عملاء المصرية للاتصالات من مختلف الطبقات الاجتماعية.
باقة 1 جنيه من وي
تمنح 25 ميجا بايتس تصل الى 50* ميجا بايتس
كود باقة ال1 من وي *999*01#
صلاحية باقة الجنيه من وي تستمر لمدة يوم
باقة 10 جنيه من وي
تمنح 625 ميجا بايتس تصل الى 1250*ميجا بايتس
كود باقة ال10 جنيه من وي هو *999*10#
صلاحية باقة 10 جنيه من وي 30 يومًا
باقة 20 جنيه من وي
تمنح 1375 ميجا بايتس تصل الى 2750 ميجا بايتس
كود باقة ال20 جنيه من وي *999*20#
صلاحية باقة 20 جنيه من وي 30 يومًا
باقة 40 جنيه من وي
تمنح 3250 ميجا بايتس تصل الى 6500 ميجا بايتس
كود باقة ال40 جنية من وي *999*40#
صلاحية باقة 40 جنيه من وي 30 يومًا
كود باقة 70 جنيه من وي
تمنح 6250 ميجا بايتس تصل الى 12500 ميجا بايتس
كود باقة ال70 جنيه من وي *999*70#
صلاحية باقة 70 جنيه من وي 30 يومًا
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كود باقة 100 جنيه من وي
تمنح 10000 ميجا بايتس تصل الى 20000 ميجا بايتس
كود باقة ال100 جنيه من وي *999*100#
صلاحية باقة 100 جنيه من وي 30 يومًا
كود باقة 200 جنيه من وي
تمنح23500 ميجا بايتس تصل الى 47000 ميجا بايتس
كود باقة ال200 جنيه من وي *999*200#
صلاحية باقة 200 جنيه من وي 30 يومًا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصرية للاتصالات WE توفر باقات وي موبايل انترنت من 1 لـ 200 جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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