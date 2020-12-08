المصرية للاتصالات WE توفر باقات وي موبايل انترنت من 1 لـ 200 جنيه

يقدم تحيا مصر تفاصيل باقات المصرية للاتصالات WE للنت حيث توفر الشرمكة باقات وي موبايل نت تبدأ من جنيه حتى 200 جنيه لتناسب احتياجات كافة عملاء المصرية للاتصالات من مختلف الطبقات الاجتماعية.

باقة 1 جنيه من وي

تمنح 25 ميجا بايتس تصل الى 50* ميجا بايتس

كود باقة ال1 من وي *999*01#

صلاحية باقة الجنيه من وي تستمر لمدة يوم

باقة 10 جنيه من وي

تمنح 625 ميجا بايتس تصل الى 1250*ميجا بايتس

كود باقة ال10 جنيه من وي هو *999*10#

صلاحية باقة 10 جنيه من وي 30 يومًا

باقة 20 جنيه من وي

تمنح 1375 ميجا بايتس تصل الى 2750 ميجا بايتس

كود باقة ال20 جنيه من وي *999*20#

صلاحية باقة 20 جنيه من وي 30 يومًا

باقة 40 جنيه من وي

تمنح 3250 ميجا بايتس تصل الى 6500 ميجا بايتس

كود باقة ال40 جنية من وي *999*40#

صلاحية باقة 40 جنيه من وي 30 يومًا

كود باقة 70 جنيه من وي

تمنح 6250 ميجا بايتس تصل الى 12500 ميجا بايتس

كود باقة ال70 جنيه من وي *999*70#

صلاحية باقة 70 جنيه من وي 30 يومًا

اقرأ أيضًا.. طريقة استعادة خط المصرية للاتصالات we القديم مجانا.. اعرف التفاصيل