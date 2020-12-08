زيدان: مباراة مونشجلادباخ نهائي لنا.. نريد الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن المباراة المرتقبة التي ستجمع فريقه بفريق بروسيا مونشجلادباخ الألماني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد نظيره بروسيا مونشجلادباخ غدًا الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"مباراة الغد هي نهائي آخر بالنسبة لنا ونحن نعرف جيداً ماذا نريد وهو الفوز بالنقاط الثلاث والتأهل ونحن في صدارة المجموعة."

وأضاف:"لا أفكر في التأهل للدوري الأوروبي وهذه الأشياء.. نحن نفكر في الفوز فقط، نحن مستعدين أتم الاستعداد للعب مباراة رائعة وسنواجه الصعوبات فيها ولكن سنبذل كل شيء من أجل تحقيق الفوز.. يمكنك أن تفكر في ذلك وهو التأهل إلى الدوري الأوروبي ولكن نحن نريد الذهاب بعيداً في هذه البطولة ولا نفكر في أي شيء آخر واللاعبين يدركون ذلك جيداً.. هذا الشيء يجب أن تفكر فيه بنفسك."

وتابع قائلًا:" الإقالة؟ النادي سيفعل ما يجب عليهم فعله وأنا لا أفكر في ذلك وأفكر في مباراة الغد فقط، يجب علينا الدخول فيها وأن نلعب بتركيز كبير طوال الـ90 دقيقة والفوز وحصد النقاط الثلاث.. نحن نحترم الخصم ولكن نحن ذاهبين من أجل ذلك."

ويحتاج ريال مدريد للفوز في مباراة الغد لضمان التأهل لدور الـ 16، أو التعادل وخسارة شاختار الأوكراني أمام إنتر الإيطالي.