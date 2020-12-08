دعوى قضائية جماعية من مجلس الزمالك السابق ضد قرار وزير الرياضة

قام أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين بتقديم دعوى قضائية جماعية ضد قرار حل المجلس من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وتضمنت الدعوة كل من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين.

وحددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري جلسة 13 ديسمبر المقبل للنظر في الدعوى القضائية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد قا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

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