الجامعة العربية تنير باللون البرتقالى تضامنا مع حملة مناهضة العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - تنير جامعة الدول العربية تحت رعاية الأمين العام أحمد أبوالغيط مبناها العريق للأمانة العامة باللون البرتقالى، بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام كعلامة على التضامن والالتزام الكامل بحملة مناهضة العنف ضد المرأة.





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