غدا.. مصر للطيران تسير 42 رحلة جوية تقل أكثر من 4.100 راكب

جدة - نرمين السيد - تشمل الوجهات العربية والدولية: دبى، أبوظبى، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، بغداد، لندن، باريس، أمستردام، روما، نيويورك، ميلانو، عمان.

وبالنسبة للوجهات الداخلية، فتشمل 8 رحلات إلى: شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، إلى جانب 7 رحلات شحن جوى.