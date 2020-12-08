جدة - نرمين السيد - تشمل الوجهات العربية والدولية: دبى، أبوظبى، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، بغداد، لندن، باريس، أمستردام، روما، نيويورك، ميلانو، عمان.
وبالنسبة للوجهات الداخلية، فتشمل 8 رحلات إلى: شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، إلى جانب 7 رحلات شحن جوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. مصر للطيران تسير 42 رحلة جوية تقل أكثر من 4.100 راكب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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