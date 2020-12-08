إحالة دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويا للمفوضين

جدة - نرمين السيد - قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة نظر الدعوى المقامة من روحية رضوان المحامية، وكيلا عن حسام السويفى، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتى تطالب بزيادة بدل التدريب والكتنولوجيا للصحفيين 20% سنويا لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها، وحددت جلسة 28 ديسمبر الجارى لنظرها.





واختصمت الدعوى التى حملت رقم 6685 لسنة 75 قضائية وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، ونقيب الصحفيين. وطالبت الدعوى بإصدار حكم فى الشق المستعجل الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والكتنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، وذلك بنسبة 20% سنويا. وأوضحت الدعوى، أن هذا البدل أصبح جزءا من الراتب ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكى تكون هذه الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة، وحتى لا يرتبط زيادة بدل التدريب والكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل.

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