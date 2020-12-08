فيديو.. تحقيق خاص لحمدى رزق من وكالة الفضاء المصرية وحوار مع محمد القوصى

جدة - نرمين السيد - وقالت القناة، فى تقديمها لحلقة البرنامج الذى يعرض: "حلم عمره نصف قرن يتحقق فى زمن الإنجاز.. وكالة فضاء مصرية بإمكانيات وطنية، الإعلامى حمدى رزق يحاور أبو البرنامج الفضائى المصرى". وينظم القانون رقم 3 لسنة 2018 إنشاء وكالة الفضاء المصرية، ونص على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى.

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