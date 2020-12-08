إرسال رسائل للمقبولين بالمرحلة الأولى من مبادرة كُن سفيرًا ابتداء من اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبى للوزارة- عن إرسال رسائل على البريد الإلكترونى لمن وقع عليهم الاختيار فى المرحلة الأولى من التقييم فى مبادرة "كُن سفيرًا" للتنمية المستدامة بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر؛ وعلى مدار 48 ساعة، وذلك تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية من التقييم.





وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم فتح باب الترشح للمبادرة فى الفترة من 1 إلى 14 نوفمبر الماضى، وبلغ عدد من تقدموا للترشح 7116 من الشباب؛ يمثلون محافظات الجمهورية المختلفة. وأشارت السعيد إلى أن مرحلة التقييم تم فيها مراعاة عدد من الشروط الموضوعية؛ منها مقدار المعرفة بالتنمية المستدامة، ومدى جودة استيفاء البيانات، بالإضافة إلى الخبرات السابقة العلمية والعملية، مع مراعاة مجموعة من الأبعاد المتمثلة فى تمثيل الفئات التالية: ذوى القدرات الخاصة، النوع الاجتماعى، والتوزيع الجغرافى.

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