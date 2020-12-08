محافظ أسيوط: القيادة السياسية تولى اهتماما بتنفيذ المشروعات فى كل القطاعات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط، عصام سعد، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكبارى، لتسهيل حركة النقل والانتقال وجذب الاستثمارات ومشروعات التنمية.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الثلاثاء، للأعمال الجارى إنشاؤها بمشروع كوبرى منقباد العلوى بطريق(أسيوط/القاهرة) الزراعى والذى يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بإجمالى طول 1600 متر، وعرض 16.7 متر للوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ويشيد بمعدلات الانجاز.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء الأعمدة وجسم الكوبرى واستكمال صب الخرسانة، مستمعًا لشرح تفصيلى من المهندس مصطفى عبدالله المدير التنفيذى للمشروع بشركة المقاولون العرب لنسب التنفيذ والخطوات التى وصل إليها فى تنفيذ القواعد على جانبى الترعة الإبراهيمية واستكمال أعمال صب الخرسانة لجسم الكوبرى.

كما شدد على الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال مع الالتزام بشروط الجودة والدقة والمواصفات الفنية، واستمع إلى شرح من المهندس سعد على مصطفى بالهيئة القومية للطرق والكبارى والمشرف على المشروع، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال تحت إشراف الهيئة القومية للطرق والكبارى.

وأكد ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة فى التنفيذ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن مشروع كوبرى منقباد العلوى يعد نقلة نوعية تضاف إلى المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قطاع الطرق والكبارى، ويساهم فى تحسين حركة النقل والمواصلات بالمدخل الشمالى لمدينة أسيوط لأنه سيقضى على التكدس والزحام المرورى، ويسهم فى فك الاختناقات المرورية بمدخل قرية منقباد وتوابعها، ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل.