صور.. جامعة القاهرة: طبقنا الشمول المالى مبكرا لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن أدوار الرقابة الإدارية أصبحت متعددة، من بينها تعقب الفساد، ومنع حدوثه، ووضع أنظمة للحد من الفساد، مؤكدًا أن أى استراتيجيات لا يمكن نجاحها على أرض الواقع دون مكافحة حقيقية للفساد، موضحا أن الكون مبنى على ازدواجية الخير والشر.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تشهد عملية تحديث كبرى فى مختلف المجالات وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع القطاعات والملفات، لافتًا إلى ضرورة انتهاج خطط محكمة لمكافحة الفساد والحد منه، ناهيك عن محاولات منعه من الأساس.

جاء ذلك خلال كلمة الخشت فى ندوة "التوعية المؤسسية بمخاطر الفساد" التى نظمتها جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وتحت رعاية حسن عبد الشافى رئيس الهيئة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد، وفى إطار استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الفساد، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التى تضمن أمن وسلامة منتسبى الجامعة فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور الخشت أن دور الرقابة الإدارية توسع بعد ثورة 30 يونيو من تعقب حالات الفساد والتعامل القانونى معها ليشمل منع حدوث الفساد الذى يعد أمرا بالغ الأهمية، إلى جانب دور الهيئة فى تأسيس النظم الإدارية الحالية التى تعيق عمليات الفساد فى أوجه عديدة، من بينها ما حدث التحول الرقمى وخضوع جميع العمليات المالية للرقابة وما يسمى بالشمول المالى.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة من أولى الجامعات والمؤسسات المصرية التى قامت بعمل الشمول المالى منذ 3 سنوات، فيما يتعلق بالدفع والتحصيل الإلكترونى بما يساهم فى تحقيق الشفافية وتقليل الفساد، مشيرًا إلى اكتشاف العديد من حالات الفساد واتخاذ إجراءات صارمة منها التحويل للتحقيقات الداخلية ونيابة الأموال العامة والإدارية.



وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أعدت ميثاق أخلاقى للمهن الجامعية على أعلى مستوى ليحكم القواعد المهنية لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى ميثاق الأخلاق الطلابية بالتعاون مع الرقابة الإدارية، والذى تمت الموافقة عليه من المجلس الأعلى للجامعات، وتم تعميمه على الجامعات المصرية الحكومية.

وأوضح الخشت أن الأخلاقيات هى قواعد منظمة للتعامل على جميع المستويات وليست مجرد مواعظ، والخير هو ما يحدد الإلتزام الأخلاقى الداخلى النابع من الشخص نفسه، بالإضافة إلى أخلاقيات الإلتزام الخارجى سواء لتلعليمات الأسرة أو المجتمع أو العرف أو الإلزام القانونى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن جائحة فيروس كورونا كشفت العديد من الأخلاقيات، من حيث سمو او سقوط قطاعات بشرية كبيرة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قدمت مساعدات للعديد من الدول فى إطار الإلزام الأخلاقى، مؤكدًا أن أخلاقيات مصر تثبت وجودها الفعال والإيجابى فى جميع الأزمات والأوقات، كما أن القيادة المصرية لا تتوانى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى شخص مهما كان موقعه.

وفى ختام اللقاء، تم فتح باب الأسئلة والنقاش من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، للسؤال، ودارت الأسئلة حول دور الإعلام فى إبراز جهود هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد، ودور الرقابة الإدارية فى مكافحة فساد المحليات ومخالفات البناء، وغيرها من الموضوعات.