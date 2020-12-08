موجز السوشيال: دكتورة جامعية تتسبب فى وفاة طالب مصاب كورونا.. و ميدو ينبذ العنصرية

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

بكارت أحمر.. ميدو ينبذ العنصرية في أحدث ظهور له من برنامجه

نشر أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له من برنامجه .

ودعا "ميدو" لضرورة نبذ العنصرية التى يتعرض لها اللاعبين ممسكا بكارت أحمر .

يذكر أن دافع أحمد حسام ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن شيكابالا لاعب نادي الزمالك، عقب تداول الفيديو المسيء له .

وكتب "ميدو" قائلًا: "‏بلد بحالها لا تدين العنصرية ومفيش اي تحرك من اي مسؤول وبعض الصحفيين طالعين بيدينوا ‎#شيكابالا حرام وعيب لا دين ولا تربيه بيقولوا كده ..للأسف مفيش حاجه نقدر نعملها الا ان احنا ندعمك هنا في مكان صعب مابقاش في حساب!! ‎@Shikabal

وكان عدد من الجماهير هتفوا ضد لاعب الزمالك، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.

إلبس الكمامة وتعالى| دكتورة جامعية تتسبب فى وفاة طالب مصاب كورونا

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر صباح اليوم الثلاثاء، هاشتاج #يوسف_ فياض_ مات.

يوسف فياض، شاب فى الفرقة الثانية كلية العلاج الطبيعى بجامعة سيناء ، عانى أعراض كورونا فى ظل إمتحانات الميدتيرم بالجامعة فتواصل مع الدكتورة الجامعية المختصة بالمادة وطلب منها أن يؤجل إمتحانه ورفضت فاضطر "فياض" لحضور الإمتحان.

وإثر هذا المجهود توفى يوسف فى الحال ، مما أثار نفور الطلاب من الدكتورة والمطالبة بإقالتها.

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وأرسل الطالب للدكتورة رسالته قائلًا:"السلام عليكم يا دكتور لو سمحتى انا لسة راجع من عند الدكتور وقاللى عندك اشتباه كورونا وكده مش هقدر اجى امتحان بكره فبكلم حضرتك عشان اشوف هعمل ايه".

وردت الدكتورة عليه :" البس الماسك وتعالى مفيش اعذار طالما مجبتش النتيجة وطلعت بوستف".

و نفى البعض أن المحادثة المصورة للدكتورة الجامعية عائدة للطالب الذى توفى بكورونا وأضافوا أن المحادثة عائدة على طالب أخر على قيد الحياة ، حيث نشر طالب بالجامعةعلى علم بالأحداث عبر فيسبوك قائلا:" أن الطالب كان في كلية علاج طبيعي، وأن الدكتورة هالة عميدة كلية الصيدلة، مؤكدًا أن الطالب تواصل مع دكتور في الكلية، والرد الذي تلقاه: «إنه يروح فورًا المستشفى وميحضرش الامتحان، ولما حالته اتأكدت أخد إجازه أسبوعين وغيابه اترفع من بداية السيمستر".

بنشر صور تجمعهما.. حسام غالي يهنئ زوجته بعيد ميلادها

هنأ حسام غالى لاعب النادى الأهلي السابق، زوجته بمناسبة عيد ميلادها، ونشر غالى عدة صور له معها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق حسام غالى على الصور قائلا "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي".

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وأعلن الإعلامي سيف زاهر مؤخرا عن خوض حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، أن حسام غالي يخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة، لتحقيق طموحاته تجاه القلعة الحمراء.

وتابع: "حسام غالي يأمل في التواجد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق طموحاته لتحقيق أمال جماهير النادي".

واوصل: "حسام غالي لديه إمكانيات فنية وإدارية تساهم في خدمة النادي الأهلي نظرا لخبراته الرياضية".

ولاد الأصول رزق.. مى كساب تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها| شاهد

نشرت الفنانة مى كساب صورا لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 39 مع أصدقائها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت مى كساب على الصور قائلة " الأصحاب الجدعه ولاد الأصول رزق ربنا يخليكم ليه وما يحرمنيش منكم أبدا".

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كانت الفنانة مي كساب وجهت رسالة لمتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت مي كساب :" ‏الحياة مش مستاهلة نزاعات وصراعات عشان في الآخر لا شيء اتعظوا ربنا بيسامح في كل حاجة إلا أذية الغير السماح فيها مشروط بمسامحتهم هما".

وأضافت مي كساب:" والله الموضوع بسيط اللي هيتعب روحك ويأذيك خرجه بره حياتك تجاهله وعيش وخليك مع ربنا وحقك عند الله لو مظلوم هيجيلك من غير ما تنتقم".