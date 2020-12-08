مطران المنوفية: المهمل يخسر كل شيء حتى ما كسبه من قبل

قال الأنبا بنيامين مطران المنوفية إن كلمة "الإهمال" واحدة من كلمات كثيرة هي سبب في ضياع كثيرين للوقت أو الجهد أو المواهب التي يمنحها الله لأي إنسان والإهمال عكس الاهتمام لذلك فالنتائج لكلاهما عكسية.

وأضاف مطران المنوفية - في رسالته الروحية اليومية - أن الذي يهتم ينجح ويتفوق وينتصر وينال مكانة في حياته ويتبوأ مناصب كبيرة لأنه عنصر أساسي جدا في أي منظومة نافعة ولها ثمار بينما الإهمال يسبب العكس تماما.

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وتابع: "إن المهمل يفشل ويفقد تقدير الناس له وينهزم في معركة الحياة ويخسر أي مكانة أو تقدير سبق أن ناله حين كان مهتما وينفض الجميع من حوله ويخسر كل ما حققه من مميزات في وقت سابق"، مشيرا إلى أنه قد تتعدد الخسائر في نوعياتها سواء مادية أو روحية أو نفسية أو اجتماعية.

ونوه إلى أنه الخسائر قد تتنوع لكنها في النهاية هي النتيجة الحقيقية والأساسية، أن المهمل يخسر كل شيء حتى ما كان قد كسبه من قبل حين كان مهتما ولكن خسر بإهماله كل شيء، لذلك لنبتعد عن الإهمال لأنه أحد عوامل التدمير في حياة الإنسان.

كانت مطرانية ام درمان وعطبرة وشمال السودان التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت أمس وفاة القمص أنطونيوس فاكيوس وكيل مطرانية عطبرة وام درمان وشمال السودان.

وأكدت المطرانية أن القمص أنطونيوس فاكيوس رحل عن عالمنا صباح الأحد في القاهرة، بعد سنوات قضاها في خدمة الكنيسة وأبنائها، والقمص الراحل أنطونيوس فاكيوس وكيل المطرانية هو شقيق المتنيح القديس الأنبا إسطفانوس مطران كرسى النوبة وعطبرة وام درمان السابق.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، اعتبارًا من أمس الاثنين ولمدة شهر.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع ، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء الكهنة والشعب تقررتعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية العمل بكنائس القاهرة والإسكندرية.