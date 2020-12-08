نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من التساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن قرارات نظام امتحان الثانوية العامة، الذي تم الإعلان عنها اليوم، حيث كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.

وتستعرض "الفجر" فى السطور التالية أهم القرارات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وموعد تطبيق الثانوية التراكمية:



موعد تطبيق الثانوية التراكمية:

أعلن الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم عن بدء تطبيق الثانوية التراكمية على دفعة أولى ثانوى العام الدراسى المقبل، حيث يعتبر الطلاب الملتحقون حاليا بالثالث الإعدادى هم أول دفعة تطبق عليها الثانوية التراكمية.

نظام 3 سنوات:

أكد وزير التربية والتعليم أن المقصود بالثانوية التراكمية احتساب مجموع الطالب على 3 سنوات.

موافقة مجلس النواب:

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم عرض تعديلات قانون الثانوية العامة على مجلس النواب للموافقة.

امتحان الثانوية العامه الكتروني:

أشار وزير التربية والتعليم إلي أت امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون إلكترونية، لجميع الطلاب نظاميين وخدمات ومنازل.

امتحان هذا ليس نظام تراكمي:

قال الدكتور طارق شوقي إن امتحان الثانوية وفقًا مجموع نظام الثانوية سنة واحدة، وبمجموع 410 درجات.

وأضاف "شوقي" أن امتحانات الثانوية هذا العام ليست تراكمية أى طالب فى الثانوي العام الحالى لن تطبق عليه التراكمية.