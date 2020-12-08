الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





وأما ليلا، فيسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. وأضافت الهيئة، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة "30%"، على بعض المناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، محذرة من الشبورة المائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة:- ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.

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