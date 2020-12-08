النشرة المرورية .. كثافات عالية أعلى كوبرى أكتوبر والنصر بديلا عن صلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن الأحجام انحسرت فى محافظة الإسكندرية بمنطقة المندرة، ومحور طريق قناة السويس للقادم من كوبرى محرم بك للمتجهة إلى كورنيش الإسكندرية.

وذكر أن الأحجام انحسرت فى محافظة الغربية بشارع الجلاء للمتجهة إلى الطريق الزراعى، أما محافظة بورسعيد شهدت بعض الأحجام بشارع سعد زغلول للمتجهة إلى ميدان المنشية، وأكد أن الحركة المرورية فى باقى محافظات الوجهة البحرى والقبلى مرضية تماما.

وأوضح أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام بسبب أعمال التوسعة والإنشاءات الجارية بها، ومنها الطريق الدائرى أعلى البساتين للمتجه إلى المنيب، وأعلى منطقة الوراق، وأعلى مناطق المرج الجديدة.

وتابع أن بعض الكثافات المرورية ظهرت فى محافظة الجيزة بشارع السودان وطالب بسلوك شارع جامعة القاهرة وسط انتشار الخدمات العامة لمرور لتصفية الأحجام.

فيما وجه صابر بضرورة الابتعاد عن صلاح سالم نتيجة تطوير منطقة الفردوس ونصح بسلوك محور النصر، وطالب بالابتعاد عن كوبرى 15 مايو وأكتوبر نظرا للكثافات العالية، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء والساحل وعباس ونفق الأزهر لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.