رئيس الجمهورية يوفد مندوبين للتعزية

أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كلا من العميد تامر أبو الغيط للتعزية في وفاة المستشار محمد حامد الجمل، والعميد وليد إسلام الشبراوي للتعزية في وفاة السفير مصطفى السيد الديواني.

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