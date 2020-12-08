شبورة صباحا ورياح .. الأرصاد: أمطار خفيفة على سيناء .. والطقس معتدل غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا مائلة للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويبقى الطقس بارد ليلا على كل من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ويكون هناك نشاط للرياح على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة خلال ساعات النهار ويبقى الطقس شديد البرودة ليلا.

وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي، ويكون هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون هناك تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 22/13

الإسكندرية 22/13

بلطيم 22/14

بورسعيد 22/14

العريش 23/12

رفح 22/12

طابا 24/14

كاترين 18/5

مرسى علم 25/14

بني سويف 23/10

سوهاج 28/11

أسوان 30/11

ابو سمبل 31/13

الوادي الجديد 28/10

حلايب وشلاتين 27/19