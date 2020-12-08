افتتاح وحدة المرأة الآمنة .. أحمد رامي: حريصون على سرية بيانات الحالات المعنفة

قال الدكتور أحمد رامى، مدير مستشفى النساء والتوليد، بجامعة عين شمس إنه تم افتتاح وحدة المرأة الآمنة وهى الوحدة الثانية فى الجامعات بعد وحدة القصر العينى التى افتتحها المجلس القومى للمرأة الأسبوع الماضى.

وأضاف "رامى" فى فيديو خاص لـ "دوت الخليج" أن الوحدة تتميز عن وحدة القصر العيني في أنها تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتقديم الدعم والخدمات للمرأة المعنفة، كما أكد أن الوحدة مجهزة بكافة ما تحتاجه المرأة من مكان للكشف وأجهزة سونار وأشعة، وكراسٍ وشازلونج للتحدث بحرية مع المختص، وذلك في سرية وخصوصية لجميع بيانات الحالات التي تتعرض للعنف.

ونوه بأن المستشفى تستعين بكافة الإمكانيات لمساعدة الضحية بعد الكشف عليها سواء أطباء شرعيين أو نساء أو طب نفسى وغيرها مما تحتاجه المعنفة ونتابع معها الشكوى التى تقدمها.

وأشار إلى أن الافتتاح تم بعد عقد العديد من الدورات الطبية للطاقم الطبي بمستشفى النساء والتوليد والتمريض على كيفية التعامل مع المرأة المعنفة ومكافحة العنف ضد المرأة من خلال تقديم الدعم النفسي وتوفير بيئة آمنة لها ومع وجود السرية الكاملة للبيانات وذلك على مدار 24 ساعة.

وأشار الى أن وحدات المرأة الآمنة تجربة ناجحة ونحتاج لتزايد أعداد هذه الوحدات لزيادة عدد المعنفات في مصر التي وصلت إلى 30% من نساء مصر، لافتا الى أن الوحدات تحتاج لاعلانات بسيطة.

وفي النهاية تمنى الدكتور أحمد رامى، مدير مستشفى النساء والتوليد ألا تزيد أعداد المعنفات المترددات على هذه الوحدات لأن ذلك يشكل ألما نفسيا للأطباء الذين يرون تزايد حالات العنف ضد المرأة فى مصر.

جدير بالذكر أنه تم اليوم افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات بقسم النساء والتوليد كلية طب جامعة عين شمس.

حضر الحفل الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، وجيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة بمصر ، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتورة شهيرة يوسف وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة وذلك ضمن الأنشطة التي تتم لرفع وعي مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المرأة المعنفة، وذلك فى إطار حملة الـ 16 من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومى للمرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر تحت شعار "كونى".