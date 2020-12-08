وزير الطيران يبحث مع سفير كوت ديفوار تعزيز العلاقات الثنائية في النقل الجوي

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، ثيموتي إيزوان سفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مجال صناعة النقل الجوى، وذلك فى ضوء توجيهات السياسية بدعم علاقات التعاون مع دول القارة السمراء.

ورحب وزير الطيران المدني بالسفير الإيفواري مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطيران المدني استكمالا لخطة وزارة الطيران في توقيع عدد من اتفاقيات النقل الجوي مع عدة دول افريقية، بما يساهم في زيادة الحركة الجوية والشحن الجوي ونقل الخبرات وفتح مجال لزيادة فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدنى الأفريقى.

ومن جانبه أعرب السفير عن بهذا اللقاء المثمر مشيدا بعمق العلاقات التى تربط بين مصر وكوت ديفوار فى شتى المجالات، وخاصة دور مصر الريادي في صناعة النقل الجوي، وأشار إيزوان إلى وجود آفاق عديدة للتعاون لاسيما فى مجال الشحن الجوي، متطلعا الى مزيد من التعاون في مجال قطاع الطيران .