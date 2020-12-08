شعراوي: عمليات التنمية المحلية تتابع توفير كافة متطلبات العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وتلقى تقريرًا حول سير العملية الانتخابية في جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظات الـ 13 وهى القاهرة و السويس والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والاسماعيلية ودمياط والدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية مؤكدا انتظام فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم وذلك لـ 49 لجنة عامة و 7641 لجنة فرعية .

وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية المرور الدوري لقيادات المحليات في محافظات إعادة المرحلة الثانية بجميع المقار الانتخابية لحل أى مشكلات تواجه المواطنين مؤكدا التزام الناخبين بالاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية وحفاظ المواطنين على مسافات متباعدة .

وأكد الوزير أن هناك تنسيق مستمر واتصال دائم بغرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لافتًا إلي هناك تنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية وضمان سلامة الناخبين، وقال إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع لحظة بلحظة كافة استعدادات المحافظات وتوفير كافة متطلبات العملية الانتخابية وتذليل آي عقبات للتيسير على المواطنين ورصد أى مشكلات وحلها على الفور مشيرًا الى تلقى الشكاوى الانتخابية على مبادرة صوتك مسموع وذلك على مدار اليوم الانتخابى على رقم واتس أب 01150606783 وأيضا على الرقم الساخن 15330 .

وطالب اللواء محمود شعراوى جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت في جميع المحافظات بالمشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية وممارسة حقوقهم السياسية مؤكدًا وقوف جميع المحافظات الـ 13علي مسافة واحدة من المرشحين ،وقال اننا كلنا مصريون ووطنيون ونعمل مع كافة الجهات ذات الصلة للخروج بانتخابات حرة و ديمقراطية يشهد لها العالم كله بالنزاهة والشفافية

وأكد توجيه المحافظين والاجهزة التنفيذية بالمحافظات للمرور على اللجان الانتخابية، مؤكدا المتابعة المستمرة لهم وتذليل أي عقبات كما شدد على تجهيز أماكن لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .