18 مرشحا بانتخابات فرعيتى البيطريين بالقاهرة والجيزة.. والخميس آخر أيام فتح باب الترشح

قال الدكتور محمد حجازى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، إن إجمالى أعداد المرشحين بالنقابتين الفرعيتين 18 مرشحا، بواقع 13 مرشحا على مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة، موزعين على: 5 على مقعد رئيس نقابة القاهرة، و5 مقعد فوق سن 15 عام، و3 على مقعد تحت السن، فيما بلغ عدد المُرشحين على النقابة الفرعية بالجيزة 5 فقط، من بينهم مرشح على مقعد رئيس الفرعية، ومرشحين على مقعد فوق السن، ومرشحين على مقعد تحت السن.

وأوضح حجازى، أن يوم الخميس المقبل 10 ديسمبر 2020 هو أخر أيام تلقى طلبات الترشح بالفرعيتين من خلال اللجنة بمقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، لافتا إلى استمرار عمل اللجنة خلال أيام الأحد، الأثنين، والثلاثاء المُقبلين لمنح فرصة لطلبات الترشح من خلال البريد فى الوصول إلى النقابة.