وشهدت اللجنة عدد كثيف من المواطنين تزامنا مع وقت خروج الموظفين من العمل ، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية بإرتداء الكمامات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.
وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات عن كثب كافة مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة والتى تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات.
وانتظمت الخدمات الأمنية بمحيط مراكز الاقتراع التى تشهد التصويت فى ختام جولات لمرحلة الانتخابات البرلمانية، ودفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط اللجان، مع اشتراك الشرطة النسائية في التأمين ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل ساعات من غلق اللجان.. ازدحام شديد بمحيط الجامعة العمالية في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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