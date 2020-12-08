نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تحقق نجاحا باهرا في قطاع البترول خلال كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل انتشار أزمة كورونا حول العالم أدى ذلك إلى تأثر الكثير من القطاعات ومنها قطاع البترول في مختلف المجالات في جميع أنحاء العالم وليس في مصر فقط، ولكن في هذا الاتجاه فإن مصر تعتبر حققت نجاحاً كبيراً في الحفاظ على مستوى تطور قطاعاتها ومشروعاتها في ظل انتشار كرونا، ونخص بالذكر قطاع البترول حيث تمكنت مصر من تنفيذ 18 مشروعا خلال العام (2019-2020) بقطاع البترول والثروة المعدنية، بتكلفة 96.7 مليار جنيه وهذا ما أعلنته اليوم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد.

وبذلك تكون مصر قد حافظت على نفس منوال عدد المشروعات السنوية لها حيث أن هذا العدد يعتبر نفس عدد المشروعات المنفذة في العام الماضي (2018-2019) تقريبا، والذي تم خلاله تنفيذ 19 مشروعاً تنمويا بالقطاع نفسه، وذلك طبقا لبيان حصاد مرحلة البناء لقطاع البترول المصري الذي أعلنت عنه الوزيرة.

كما أوضحت انه تم تم تنفيذ 37 مشروعاً تنموياً بقطاع البترول والثروة المعدنية خلال العامين السابقين، وذلك بتكلفة استثمارية بقيمة كلية بلغت نحو 431.3 مليار جنيه في محافظة البحيرة، والإسكندرية، وشمال سيناء وغيرها من المحافظات.

أهم المشروعات التي تم تنفيذها:

ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين ما يلي:

مشروع تنمية حقل ظهر (بطاقة إنتاجية 2.7 مليار قدم 3 /يوم). إنشاء مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ERC. تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط المرحلة (9 ب). إنشاء شمندورة الشحن البحري بطاقة مليون برميل زيت خام / يوم. مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثانية). مشروع تنمية حقل شمال غرب أكتوبر بخليج السويس. تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) بمحافظة كفر الشيخ. مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك).

كما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال البيان الإحصائي لقطاع البترول:

أن تلك المشروعات أسفرت عن نتائج تنمويه مادية، إذ تم الانتهاء من بناء وإحلال وتجديد 20 خطا لنقل الزيت والغاز والمنتجات البترولية بطول 1014 كم، وكذلك بناء 14 مستودع لتخزين المنتجات البترولية، بطاقة 196 ألف م3.

كما تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 2.3 مليون وحدة سكنية جديدة، و3661 مستهلك تجاري مستحدث، و 94 مصنع، وتحويل 74.6 ألف سيارة لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لقرية جراجوس بمحافظة قنا، واصبح عدد المستفيدين أكثر من 6 آلاف أسرة، ضمن المبادرة الرئاسية “تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية: حياة كريمة”.