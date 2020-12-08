قبل الامتحانات.. باقات أورنج لطلاب الثانوية العامة

أعلنت شركة أورنج عن باقات إنترنت بسرعات متميزة لطلبة الصف الأول الثانوي، للعام الدراسي الجديد، بما يخدم تفعيل نظام التابلت التعليمي، الذي تسلمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلبة هذه المرحلة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير التعليم وإمداد الطلبة بأحدث الوسائل التقنية.

عروض أورنج لطلاب الثانوية العامة



وفرت أورنج خطوة الباقات المخفضة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف توفير 1000 ميجا (1 جيجا) إنترنت بـ 5 جنيهات فقط، وذلك للطلاب الحاصلين على تابلت وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس أورنج مصر للقطاع التجاري، فإن شركة أورنج قدمت العديد من الإسهامات لدعم جهود الدولة في تطوير التعليم وأدواته وتقنياته وفقا لأحد الوسائل، لافتا إلى أن أورنج دائما تكثف جهودها لخدمة الطلاب والشباب.

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و الجدير بالذكر أن تستعد المدارس لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول والثاني داخل المدارس وفروع الشركة المقدمة للخدمة، خلال الأيام المقبلة، ليتمكن الطلاب من الدخول على المنصات التعليمية.