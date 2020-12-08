راموس يعود لـ قائمة ريال مدريد للمواجهة المصيرية أمام مونشجلادباخ في دوري الأبطال

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة نظيره بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في الجولة السادسة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة كل من سيرجيو راموس قائد الفريق، وداني كارفخال الظهير الأيمن مرة أخرى بعد تعافيهما من الإصابة.

كما شهدت القائمة غياب كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش ومارتن أوديجارد وفيدي فالفيردي وماريانو دياز بسبب الإصابة.

وضمت القائمة كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي

خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - أودريازولا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فرانشيسكو إيسكو - أريباس

خط الهجوم: كريم بنزيما - ماركوس أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس

وتقام المباراة في تمام العاشرة من مساء غدًا الأربعاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل فريق ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل بروسيا مونشجلادباخ صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط.

ويحتاج ريال مدريد للفوز في مباراة الغد أو التعادل وانتظار خسارة شاختار، من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16.