خاص.. راعي الأهلي يعلن موعد ظهور القميص الجديد

كشف وليد حسن، نائب رئيس شركة أمبرو، المسئولة عن الملابس الرياضية في الأهلي، عن موعد ظهور القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.



وقال وليد حسن في تصريحات خاصة إن الأهلي سيظهر بالقميص الجديد خلال مباراته المقبلة أمام مصر المقاصة في أولى مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد "السلام we الأهلي".



وأكد نائب رئيس الشركة الراعية للأهلي أن فريق الكرة تسلم ملابس الموسم الجديد بالفعل منذ أيام من أجل الظهور به في لقاء مصر المقاصة في انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.



واستأنف الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.



وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز.



وطالب موسيماني اللاعبين بإغلاق ملف المرحلة الماضية والتركيز في التحديات المقبلة التي تشهد العديد من المباريات؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.