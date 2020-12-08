المرشح عمرو السنباطى: أتعرض لحملة تشهير شرسة من المرشحة المنافسة.. وحررت محضر سب وقذف

قال عمرو السنباطى، مرشح مجلس النواب عن دائرة (مدينة نصر- مصر الجديدة)، فى بيان صحفى، إنه يتعرض إلى حملة تشوية شرسة خلال الانتخابات البرلمانية الجارية, من قبل المرحشة المنافسة، سمر فرج فودة، نجلة الكاتب الكبير الراحل فرج فودة.

وجاء فى البيان الصادر من المرشح المحتمل:" تعرض المرشح النيابي عمرو السنباطي وحملته لحملة تشهير شرسة، عارية تماما من الصحة، وبها الكثير من تشويه الحقائق ومحاولة النيل من سمعته أثناء فترة حرجة في الانتخابات البرلمانية.

وتابع، قابل "السنباطي" وحملته الأمر بالكثير من الصبر والحكمة بما يتناسب مع مركزه كمرشح لعضوية البرلمان المصري، مؤكدا أن تركيزه الأساسي على العمل والتواصل الدائم مع أهل الدائرة وعدم رد الإساءة.

وأضاف:" أحتفظ عمرو السنباطي بحق الرد في وقته وبالطريقة التي تتسم مع مبادئه وأخلاقه خاصة وأن منافسته سيدة تخوض مجال الانتخابات لأول مرة، كما أن كل الاتهامات عارية تماما من الصحة مما زاد من إصراره على ضبط النفس والتريث لأطول فترة ممكنة من الوقت.