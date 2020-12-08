خارجية الإمارات: نثمن الجهود الكويتية الأمريكية للتضامن الخليجي.. ومصر ركن أساسي في استقرار المنطقة

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي، إن بلاده تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي.

وأضاف قرقاش عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يثمن دعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع.

وأكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة.

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وأوضح أن الإمارات تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة.

