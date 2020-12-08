طاهر ومروان محسن يكتفيان بجلسة في الجيم على هامش مران الأهلي

طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اكتفى بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم، الثلاثاء على ملعب التتش.
وكان طاهر قد تعرض لإصابة في الرأس استلزمت إجراء خياطة ٣ غرز، خلال مشاركته أمام طلائع الجيش في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.
واكتفى أيضًا مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء «جلسة جيم» على هامش مران الفريق الجماعي أقيم عصر اليوم؛ الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
واكتفى مروان محسن بـ«جلسة جيم» وفقا للبرنامج الفني الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب ضغط المباريات.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين استمرت ما يقرب من خمس عشرة دقيقة داخل ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب التتويج ببطولة كأس مصر يوم السبت الماضي، والعودة للتدريبات بداية من عصر اليوم.
واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق والتي استمرت لمدة يومين، عقب الفوز على الطلائع والتتويج ببطولة كأس مصر.
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