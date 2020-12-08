أزمة جديدة حول رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ



تشهد أروقة حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، حالة من عدم التوافق علي اسم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، حيث ترجيحات بالدفع بالدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام الحزب السابق، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، ليكون رئيسا للهيئة البرلمانية بدعم ومساندة من المستشار بهاء أبو شقة.

الدفع بهاني سري الدين يأتي في ظل عدم رضا من جانب عدد من الأعضاء في مجلس الشيوخ المنتمين لحزب الوفد، حيث الرغبة بأن يكون هناك انتخاب داخل الهيئة العليا للحزب من جانب أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ، والمرشح الذي يحصل علي أعلي عدد من الأصوات من جانب الهيئة العليا يتم الدفع به وأن يكون اختيار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تم اختيار بشكل مؤسسي وليس من دعم ومساندة أحد حتى لو كان رئيس الحزب والذي يشغل منصب وكيل أول مجلس الشيوخ، ومرجح له أن يشغل رئاسة لجنة القيم أيضا بذات المجلس.



مصادر لتحيا مصر قالت أن هناك رغبة لدي بعض النواب الآخرين أن يكون منهم رئيسا للهيئة البرلمانية، ومن ثم قد يكون اختيار الانتخابات هو المصير النهائي لحسم اسم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ من خلال الهيئة العليا لحزب الوفد، وهي الهيئة الأكبر للحزب وتشكيلاته السياسية.

يشار إلي أن المستشار بهاء أبو شقة، كان يشغل رئاسة حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، ورئيس لجنة القيم، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، طوال الفصل التشريعي الأولي الذي ينتهي خلال الشهر الجاري.

