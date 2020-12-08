الأوقاف تُجبر الأئمة على تسجيل "فيديو" لتقديم الشكر للوزير بعد إهدائهم الزي الأزهري (فيديو وصور)

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع الدفعة السادسة من الزي الأزهري بـ (3) محافظات هي الشرقية والمنوفية والغربية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار حرصها على توفير الزي الأزهري للأئمة، وتم توزيع أمي واليوم (350) زيا أزهريا، و(250) عمامة أزهرية.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن مديري المديريات أجبروا الأئمة على تسجيل فيديو يوجهون خلاله الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، على إهدائهم الزي الأزهري، رغم أنه حق مكتسب لهم، تنص عليه اللائحة.

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وأضافت المصادر، أن إجبار الأئمة على تسجيل الفيديو والقيام بتصويرهم لتوجيه الشكر للوزير، يأتي لإيهام الرأي العام بأن الدكتور محمد مختار جمعة يولي الأئمة اهتماما شديدا.

ولفتت المصادر، إلى أن اللائحة تنص على صرف مبلغ 1200 جنيه سنويا لكل إمام بدل زي أزهري، إلا أن وزير الأوقاف خالف اللائحة وقرر منح بعض المديريات كمية من الزي لا تكفي جميع الأئمة.

