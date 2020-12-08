خاص.. النجمة التاسعة لن تظهر على القميص الجديد للنادي الأهلي

فجر وليد حسن، نائب رئيس شركة أمبرو، المسئولة عن الملابس الرياضية في الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ظهور النجمة التاسعة على القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد تتويج النادي منذ أيام بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب نادي الزمالك.



وأكد وليد حسن في تصريحات خاصة أن النادي الأهلي يخاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل الحصول على الموافقة الخاصة بوضع النجمة التاسعة على التيشيرت الجديد.



وتابع: "الأهلي استلم الملابس الجديدة الخاصة بالموسم الجديد ولكن بدون النجمة التاسعة والنادي ينتظر موافقة كاف من أجل وضعها على القميص الجديد".



وأشار: "الأهلي حصل بالفعل على اللقب الأفريقي ولكن الحقوق التسويقية تلزم حصول الأهلي على موافقة رسمية من كاف لوضع النجمة التاسعة على التيشيرت الجديد وذلك سيكون في وقت قريب للغاية".



وعن حفل الإعلان عن الزي الجديد، شدد: "لن يكون حفل مفيش حفلة وهيكون مجرد فوتشوف فيديو ترويجي والالوان البديلة هتظهر برضه



وقال وليد حسن إن الأهلي سيظهر بالقميص الجديد خلال مباراته المقبلة أمام مصر المقاصة في أولى

مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد "السلام we الأهلي".



واستأنف الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.