وائل جمعة يظهر في تدريبات الأهلي (صور)

ظهر وائل جمعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، في ملعب التتش بالجزيرة على هامش تدريبات الفريق الأول الجماعية قبل مواجهة مصر المقاصة.



وحرص وائل جمعة على الظهور من أجل تهنئة اللاعبين بالحصول على اللقب التاسع لدوري أبطال أفريقيا.



واستأنف الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.



وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز.



وطالب موسيماني اللاعبين بإغلاق ملف المرحلة الماضية والتركيز في التحديات المقبلة التي تشهد العديد من المباريات؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.