آيتن عامر ترد على منتقدي قُبلتها لزوجها: مش هبطل أبوسه

علقت الفنانة آيتن عامر على الانتقادات التي طالتها من رواد سوشيال ميديا بسبب قبلاتها لزوجها خلال الاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف الشهر الماضي.

وقالت آيتن عامر: "أنا مش ببوس حد غريب دا جوزي ومش هبطل اعمل كدة".

وأعربت آيتن عامر عن تعجبها من التعليقات ضدها بسبب تقبيل زوجها، لافتة إلى أنها لم تهتم بالأشخاص الذين يتدخلون في حياتها الشخصية.

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وأعربت الفنانة ايتن عامر عن سعادتها البالغة بطرح فيلم خان تيولا الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية.

