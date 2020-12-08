برنامج صباح البلد يسلط الضوء على استضافة تحيا مصر لنائبات تنسيقية الأحزاب

سلط برنامج صباح البلد الضوء على الندوة الموسعة التي أجراها موقع تحيا مصر، لنائبات تنسيقية شباب الأحزاب، مرثا محروس ومارسيل سمير ورشاأبوشقرة.

البرنامج الذي يحظى بشعبية كبيرة يذاع على فضائية صدى البلد، ويرأس تحريره الزميل أحمد حمدي، وقد أفرد مساحة قيمة لعرض الندوة التي استضافها موقع تحيا مصر.

حيث عرض البرنامج الرائد مجموعة من الصور التي تظهر الندوة في ظل حضور رئيس تحرير تحيا مصر عمرو الديب، مصحوب بتعليق صوتي ركز على أهم المحاور التي تناولتها اللجنة.

وكان قد استضاف موقع تحيا مصر عدد من نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقد تطرق النائبات إلى الملفات الطارئة، والمتعلقة بالوضع الاقتصادي المصري، وتداعيات أزمة كورونا، وقضايا الانتماء والمواطنة والمعطيات الخاصة بسد النهضة في ضوء الاضطرابات الداخلية في إثيوبيا.،.

وقد تم توجيه أسئلة لهم حول أجندتهم وأولوياتهم تحت قبة البرلمان، مع تقييمهم لتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحقيقها نجاح ملحوظ الفترة الماضية في استحقاقات مختلفة.

بعدها أطلق النائبات تصريحات حول المعايير والمحددات المطلوبة للإنضمام إلى كيان التنسيقية، من حيث الكفاءة والأقتدار والتميز الذي لايعرف الواسطة أو المحسوبية.

ورسم النائبات شكل العلاقة التي ستجمعهم بأعضاء مجلس الشيوخ، وكيفية الاستفادة المشتركة بينهم وبين نواب المحافظين اللذين تجمعهم كلهم مظلة واحدة وهو الإنتماء للتنسيقية، ونفوا في معرض ردهم على أسئلة فريق تحيا مصر وجود أي خلافات أيدولوجية بسبب وجود تيارات واتجاهات مختلفة داخل تجربتهم الشبابية الجديدة..