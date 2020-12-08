الصحة تفحص 10 ملايين و500 ألف امرأة ضمن المبادرة الرئاسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص 10 ملايين و500 ألف امرأة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، بالمجان، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو من العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القومية لدعم صحة المرأة اليوم، اليوم الثلاثاء، بمستشفى معهد ناصر برئاسة الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس اللجنة وبحضور الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد والتعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من مديري مراكز الأورام بوزارة الصحة والسكان وأعضاء اللجنة القومية لدعم صحة المرأة المصرية.

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أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم استعراض انجازات المبادرة وما تضمنته من تجهيزات، بالإضافة إلى التحديات التي تمت مواجهتها وذلك وفقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لافتا إلى أنه تم تجهيز 63 مستشفى مزودة بأجهزة الماموجرام على مستوى محافظات الجمهورية ضمن المبادرة.

بالإضافة إلى 66 مستشفى مزودة بأجهزة الأشعة فوق الصوتية، و45 مستشفى لسحب العينات من السيدات لتحليلها، و12 سيارة متنقلة ومزودة بأحدث أجهزة الأشعة.

