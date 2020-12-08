خاص..الزمالك يجدد لفرجاني ساسي رسميًا خلال ساعات بعد وصول 40 مليون

يحسم مسئولو نادي الزمالك بشكل رسمي ملف التجديد لفرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الانتعاشة المالية التي حدثت.



وصرفت الشركة الراعية ما يقرب من 40 مليون جنيه لنادي الزمالك ليتم إنهاء كافة المشاكل المالية التي كانت قائمة في الفترة الماضية.

واستغل مسؤولو نادي الزمالك الانتعاشة المالية، وتم صرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأبيض عن الموسم الماضي، على أن يتم صرف رواتب الموظفين والعمال بالقلعة البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.



وقرر مسؤولو نادي الزمالك توفير جزء من المبلغ المذكور، لصرفه إلى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض من أجل إنهاء ملف تجديد عقده، خاصة أن اللاعب اشترط الحصول على مقدم عقد الموسم الأول فور التوقيع.



وكان ساسي اتفق مع مسئولي الزمالك على تجديد عقده لمدة موسمين، بخلاف الموسم المقبل، ليصبح العقد الجديد له مع القلعة البيضاء ممتد حتى عام 2023.