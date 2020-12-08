سيمبوري يجدد عقده مع المصري بعد حل ازمته

سعيدو سيمبوري
جدد اللاعب البوركيني سعيدو سيمبوري، لاعب المصري عقده مع الفريق لمدة ثلاث مواسم مقبلة بعد حل أزمته واعتذاره للجهاز الفني، بقيادة علي ماهر، وإدارة النادي والجماهير.
وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق منذ قليل استعداد للموسم المقبل
ويقيم المصري معسكرا في منطقة برج العرب بالإسكندرية، بعدما رفض الأمن خوض مباريات الفريق على ملعب النادي في بورسعيد، وتقرر إقامتها في ستاد برج العرب.
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