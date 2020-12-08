الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

جدة - نرمين السيد - ووفقا للمادة 70 من القانون، الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 31 من هذا القانون، لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة، لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مليونى جنيه.

وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية، تكون مدة العقوبة الغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.