الأسبوع المقبل أول اجتماع لمجلس إدارة المتحف القومى للحضارة بعد تشكيله

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك بعد صدور قانون هذا العام بتنظيم هيئة للمتحف.





وأوضحت وزارة السياحة والآثار، فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى أن القرار تضمن تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الوزير المختص بشؤون الآثار، وعضوية كل من الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، والرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، ومستشارى الوزير "القانونى والاقتصادى والتسويق والدراسات الاستراتيجية"، ونائب المشرف العام على هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء البنوك، والمسؤولين فى الدولة، وأساتذة الجامعات المصرية، والخبراء ذات الصلة.

وتضمن القرار أن تكون مدة عضوية المجلس عامين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وأن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه.

ووفقا للقرار، يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجلسة وإدارة المناقشات، كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يرى من العاملين بالهيئة أو الخبراء من خارج الهيئة لحضور جلسات المجلس للإدلاء بما يرى المجلس طلبه من بيانات أو إيضاحات بشأن الموضوعات المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس من رئيس وعدد كاف من الموظفين، تتولى الأعمال التحضيرية لجلسات المجلس وإعداد جدول الأعمال وملفات المسائل المطروحة.

وبناء عليه، سيتم عقد أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بمقر المتحف الأسبوع المقبل.