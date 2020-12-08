صور .. محافظ الفيوم خلال الاجتماع التنسيقى: تبطين 79 كم مجارى مائية

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارة الزراعة والرى ومدير مديرية الطب البيطرى، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس فرع هيئة تنمية الثروة السمكية بالفيوم.

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة بالاجتماع، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلاً عن الرؤية المستقبلية والمقترحات للنهوض بهذه القطاعات وغيرها من القطاعات على أرض محافظة الفيوم، بما يسهم فى الارتفاء بالمستوى الاقتصادى لأبناء المحافظة من خلال العمل بمختلف المشاريع التى تنفذ على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أن هذا الاجتماع التنسيقى التشاورى سيعقد بشكل دورى شهرياً لمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لبحث أفضل الحلول لتجاوزها، لافتاً الى الاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة والأراضى المستردة، فضلاً عن العمل من خلال المنهج العلمى والخطط التشاركية المتكاملة، حتى تتضافر جهود "القطاع المحلى والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق والأجهزة"، من منطلق أن العمل الجماعى أعم وأشمل وأكثر سرعة وإيجابية خلال التنفيذ على أرض الواقع.

وأشار محافظ الفيوم إلى ضرورة متابعة كافة المشروعات الجارى تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية أو من أية جهة أخرى، للوقوف على سير العمل بتلك المشروعات وما تم تنفيذه وما تم صرفه من الخطة، والعمل على تحريك العمل لزيادة معدلات التنفيذ، والانتهاء من الخطط بالتمويل اللازم لها، وطلب تمويل إضافى إذا لزم الأمر، مؤكداً على إعداد بيانات تفصيلية للمشروعات ومصادر تمويلها وجداولها الزمنية.

وفى هذا الصدد، استعرض الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالفيوم، أهم المشروعات الممولة من وزارة الزراعة من مشروعات تحسين التربة والاستصلاح، وتوفير السلالات الجيدة من البذور، والتوجه إلى الزراعة الحديثة، فضلاً عن المشروعات الممولة من المنح كالمنحة الإيطالية لتحديث وحدتى الميكنة الزراعية بمركزى إطسا وسنورس، لافتاً إلى أن الرقعة الزراعية بالفيوم على مساحة 420 ألف فدان، محيز منها 396 ألف فدان لعدد 246 ألف حائز، تخدمهم 196 جمعية زراعية، كما يجرى استصلاح 4000 فداناً بقوته لزراعتها بالرى الحديث فضلاً عن 2260 فداناً بكوم أوشيم، بالتنسيق بين الزراعة والرى.

ووجه محافظ الفيوم بحصر جميع الحيازات الزراعية، وتحديد نوعيات التربة وما يناسبها من الزراعات، وعقد لقاء مع الحائزين بالتعاون بين مسئولى الزراعة والرى لتشجيع زراعة النباتات الطبية والعطرية وانخيل والزيتون والخضروات وحشيشة الليمون وعباد القمر بالأراضى المستصلحة، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لإنشاء مصانع لمنتجات هذه النباتات وعمل المناشر.

كما وجه المحافظ السكرتير العام المساعد بإعداد بيان حصرى لجميع أملاك الدولة القريبة من مشروعات الرى لتنفيذ المشروعات فى إطار تكاملى.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الفيوم تمتلك عدداً من المشاريع المهمة كمشروع انتاج البيض الخالى من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم، على مساحة 100 فدان، وينتج 3 مليون بيضة سنوياً، ويستهدف الوصول إلى 9 ملايين بيضة، ومزرعة إنتاج الزيوت وشتلات الزيتون بالمنطقة نفسها، على مساحة 325 فداناً وتنتج من من 75 إلى 100 ألف شتله زيتون سنوياً، ومن 65 إلى 75 طن ثمار زيتون، فضلاً عن انتاج 5 طن زيت زيتون سنوياً، كما استعرض معوقات عمل وحدة تحسين الانتاج النباتى والحيوانى بطامية التابعة لمركز البحوث الزراعية على مساحة 300 فدان، ومجمع مزارع الدواجن بقصر الباسل بمركز إطسا، على مساحة 500 فدان.

كما استعرض أعمال مراكز الإرشاد الزراعى من حيث التوعية وعقد الندوات للفلاحين ومربى الماشية، ومشروعات التنمية الريفية بدمو وتلات بمركز الفيوم، والسيليين بسنورس، والخواجات ، والمشرك قبلى وقوتة بيوسف الصديق، إضافة لمعامل الألبان بالمديرية، والصوب الزراعية لانتاج نباتات الزينة وشتلات الزيتون بقوته، ومناحل العسل بإطسا ومزارع الأرانب بطامية، ومصنع الصلصة بأبشواى.





وفى سياق متصل، عرض المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والرى بالفيوم، الخطط الجارى تنفيذها، التى تضمنت أعمال تبطين المجارى المائية وتطهير الأبحر وإنشاء وتأهيل محطات رفع مياه الرى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مشروع محطة البطس الجديدة لرفع مياه الرى على بحر وهبى بتكلفة 68 مليون جنيه، وتخدم 2260 فداناً بمنطقة كوم أوشيم وبدأ العمل التجريبى لها، كما تم حل مشكلة محطات رفع مياه الرى الغرق السلطانى بإطسا التى كانت متوقفة من عام 2012 بالتنسيق بين مديرية الرى ومصلحة الميكانيكا والرى.

وأضاف أنه تم طرح أعمال تبطين 79 كم مجارى مائية، بتكلفة 180 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تبطين 5,7 بترعة قوته لحل مشكلة بحر الجرجبة، وجارى طرح 20 كم أخرى، وأعمال تغطية مصرف أبو جنشو بتكلفة 10 مليون جنيه، خلال 5 أشهر، كما تم تطهير مجارى مائية بتكلفة 50 مليون جنيه.

ووجه محافظ الفيوم بالإسراع فى تنفيذ الأعمال مع رفع مخلفات تطهير المجارى المائية أولاً بأول وخاصة بطريق العزب، فضلاً عن توجيهه بعقد لقائين خلال الأسبوع القادم بين مسئولى الرى والزراعة والمستشار الاقتصادى للمحافظة، لوضع رؤية شاملة لاستغلال أراضى أملاك الدولة غير المستغلة والأراضى المسترده بعمل مشروعات تكاملية كثيفة العمالة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

كما أكد المحافظ بوضع دراسة شاملة خلال أسبوعين لاستغلال 100 فدان من أراضى أملاك الدولة بقصر الباسل لإنشاء مشروع متكامل حيوانى زراعى، فضلاً عن كافة أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، موجهاً السكرتير العام المساعد بعقد جلسات تشاورية مع الجهات المعنية لوضع التصور العام للمشروع من خلال الدراسة العلمية والفنية.

كما استعرض الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم المشروعات جارى تنفيذها، وتضمنت أعمال رفع كفاءة الوحدة البيطرية بهوارة بمركز الفيوم بتكلفة 720 ألف جنيه، وأعمال تأهيل الوحدة البيطرية بمنشاة الفيوم بتكلفة 887 ألف جنيه، وأعمال احلال وتجديد وحدة منشاة سنورس البيطرية بتكلفة 1,7 مليون جنيه، وأعمال إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بجبلة بتكلفة 2,1 مليون جنيه، فضلاً عن أعمال إحلال وتجديد مجزر قلمشاه بتكلفة 4,9 مليون جنيه تويلاً من وزارة التنمية المحلية، ومجزر سنورس بتكلفة 16 مليون من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأكد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم على استعداد الجهاز لتأهيل وتطوير الوحدات البيطرية بتمويل يصل إلى 5 مليون جنيه.

ومن جهته، أشار الأستاذ أشرف درويش مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم الى أهم أعمال الجهاز على أرض المحافظة التى حققت 99,8% من المستهدف وشملت خدمات مالية وغير مالية وتنمية المجتمع، لافتاً إلى أنه تم تحقيق 104% من المستهدف من الخدمات غير المالية، وتم تمويل مشروعات تنمية مجتمع بقيمة 31 مليون جنيه، ويستهدف فرع الجهاز بالفيوم للوصول بالتمويل إلى 300 مليون جنيه، وهناك طفرة ملحوظة فى التعامل مع فرع البنك الزراعى المصرى بالفيوم لتمويل عدد من المشروعات، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، مضيفاً بأنه تم تمويل مشروعات ثروة حيوانيى بقيمة 50 مليون جنيه، ومشروعات.

واستعرض المحاسب صابر عبد اللطيف مدير فرع البنك الزراعى المصرى بالفيوم، أهم اعمال البنك وشملت التسهيلات الائتمانية وإجراءات القروض وتمويل المشروعات كثيفة العمالة، لافتاً إلى أن البنك يعمل من خلال ثلاث أطر للتمويل وهى مشروعات البتلو ومبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات مع جهاز تنمية المشروعات.

وأضاف أن البنك قام بتمويل مشروعات تسمين ماشية لعدد 4 ألاف راس بتكلفة 65,5 مليون جنيه لعدد 324 عميل، فضلاً عن تمويل مشروع لعدد 1000 رأس ماشية بقيمة 20 مليون لعدد 98 عميل.

فى السياق نفسه، استعرض المهندس أيمن المنصورى رئيس منطقة النيل للثروة السمكية بالفيوم، أهم أعمال القطاع والعمل على إدخال ذريعة مناسبة من الأسماك ببحيرتى قارون والريان بما يخدم العاملين فى مجال الصيد والمزارع السمكية، ووجه محافظ الفيوم بحث أصحاب المزارع السمكية المخالفة للتقدم للتصالح وانهاء الاجراءات الخاصة بهذا الشأن بالوحدات المحلية التابعة لها، موجهاً السكرتير المساعد بالتأكيد على الوحدات المحلية بتلقى طلبات هذه المزارع.