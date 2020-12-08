جدة - نرمين السيد - ودعت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، الواعظات الجدد للحضور إلى الديوان العام، لتقديم أصول المستندات، وتوزيعهن للعمل متطوعات بمديرياتهن. والواعظات الجدد هن سحر شعبان سنوسى كريم، ومنال إبراهيم شبيب عامر، وأميمة غريب الداودى الحجاوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يعتمد النتيجة النهائية للواعظات الجدد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.